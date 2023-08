Arsenal gæti loks losnað við Pepe

Besiktas hefur nú áhuga á Nicolas Pepe, leikmanni Arsenal.

Pepe var keyptur til Arsenal árið 2019 á 72 milljónir punda. Hann hefur þó engan veginn staðið undir væntingum eða verðmiða.

Kantmaðurinn er alls ekki í plönum Mikel Arteta og reynir félagið nú að losa sig við hann.

Arsenal og Besiktas munu hefja viðræður á næstunni.

Pepe var á láni hjá Nice á síðustu leiktíð.

Turkish side Besiktas have now genuine interest in Nicolas Pépé — he’s out of the project at Arsenal and prepared to leave ⚪️⚫️🇹🇷 #Besiktas

Negotiations will take place in order to discuss structure of potential deal. pic.twitter.com/f5gZF2I3x8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023