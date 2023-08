Verðmiði Arsenal of hár fyrir Inter

Inter er hætt við að fá Folarin Balogun í sumar.

Balogun, sem er á mála hjá Arsenal, er eftirsóttur eftir frábært tímabil með Reims á láni. Kappinn skoraði þar 21 mark.

Bandaríski landsliðsmaðurinn er hins vegar ekki öruggur með spiltíma hjá Arsenal og því opinn fyrir því að fara annað.

Balogun hefur til að mynda verið orðaður við lið á Ítalíu en það verður ekki Inter ef marka má nýjustu fréttir.

Arsenal vill 40-50 milljónir punda fyrir leikmanninn og er Inter ekki til í að ganga að þeim verðmiða.

Inter have currently stopped talks for Folarin Balogun deal as USMNT striker is considered too expensive 🇺🇸

Focus on Gianluca Scamacca deal, first bid rejected by West Ham but Inter will send new one soon ⚫️🔵

Talks never took place for Jonathan David; he’s also too expensive. pic.twitter.com/bVCWgQvDDK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023