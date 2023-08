Nýr leikmaður á óskalista City – Á að leysa Mahrez af hólmi

Manchester City er nú á eftir kantmanninum Jeremy Doku.

Doku er 21 árs gamall og afar spennandi leikmaður. City sér hann sem arftaka Riyad Mahrez, sem gekk í raðir Al Ahli í Sádi-Arabíu á dögunum.

Doku er á mála hjá Rennes í Frakklandi og verið það undanfarin þrjú ár.

Hann er belgískur og á að baki 14 A-landsleiki fyrir þjóð sína.

City hefur einnig augastað á Michael Olise hjá Crystal Palace.

EXCLUSIVE: Manchester City now add Jeremy Doku to the list to replace Riyad Mahrez as new winger 🚨🔵 #MCFC

Alongside Michael Olise (who’s in both City and Chelsea lists), Doku is one of the priority names being considered by Man City. pic.twitter.com/79NG2fiENm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023