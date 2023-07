Liverpool klárt í að leggja fram nýtt og betra tilboð í Lavia

Liverpool mun á næstunni leggja fram annað tilboð í Romeo Lavia, leikmann Southampton.

Lavia, sem er aðeins 19 ára gamall, heillaði með Southampton á síðustu leiktíð en liðið féll úr ensku úrvalsdeildinni í vor.

Miðjumaðurinn hefur í kjölfarið verið sterklega orðaður við fjölda stórliða.

Liverpool er hins vegar efst í huga hans og vill leikmaðurinn halda þangað.

Liverpool lagði fram fyrsta tilboð í síðustu viku upp á 37 milljónir punda en því var hafnað af Southampton sem vill fá um 50 milljónir punda fyrir leikmanninn.

Þó verður nýtt tilboð Liverpool upp á 45 milljónir punda og verður lagt fram á allra næstunni.

