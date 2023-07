Guardiola blótaði á blaðamannafundi eftir spurningu fréttamanns – Sjáðu kostuleg viðbrögð hans

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, blótaði á blaðamannafundi í gær eftir spurningu blaðamanns.

Blaðamaðurinn spurði út í framherjann Erling Haaland sem skoraði 52 mörk í 53 leikjum fyrir Man City á síðustu leiktíð.

Hann vildi vita hvað Haaland gæti gert betur til að aðlagast leikstíl Guardiola hjá Englandsmeisturunum og kom spurningin Spánverjanum á óvart.

,,Ég myndi segja að Haaland hafi aðlagast ansi vel hjá Man City þegar hann skorar yfir 60 mörk,“ sagði Guardiola og bætti svo við: ‘Andskotinn.’

Myndbandið kostulega má sjá hér.

🗣️ “When you score more than 60 goals, f**k!”

Pep Guardiola answers this press conference question perfectly. #MCFCpic.twitter.com/YwRVtNEr5A

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 26, 2023