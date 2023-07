Belgarnir staðfestu komu Guðlaugs Victors

Eupen í Belgíu staðfesti í dag komu Guðlaugs Victors Pálssonar.

Skiptin höfðu legið í loftinu en hafa nú verið staðfest.

Guðlaugur Victor, sem á 36 A-landsleiki að baki fyrir Íslands hönd, kemur frá DC United í Bandaríkjunum, en þar hafði hann verið í eitt ár og leikið undir stjórn Wayne Rooney.

Nú er landsliðsmaðurinn mættur til Eupen og skrifar hann undir þriggja ára samning.

Eupen hafnaði í 15. sæti belgísku úrvalsdeildarinnar á síðustu leiktíð og rétt bjargaði sér frá falli.

⚪️ Welcome to the 🐼-Family Victor Pálsson! ⚫️

📲 More Info 👉 https://t.co/qnIvdRymjC

— KAS Eupen (@kas_eupen) July 28, 2023