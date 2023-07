Allt vitlaust eftir athæfi Sáda – Sjáðu hverju þeir breyttu í kynningarmyndbandi Henderson

Jordan Henderson var í gær kynntur til leiks sem leikmaður Al Ettifaq í Sádi-Arabíu.

Enski miðjumaðurinn kemur frá Liverpool, þar sem hann hefur verið fyrirliði í áraraðir. Al Ettifaq greiðir Liverpool 12 milljónir punda.

Þá hækka laun Henderson úr 200 þúsund pundum á viku í 700 þúsund. Hann skrifar undir þriggja ára samning.

Henderson hefur verið mikið gagnrýndur fyrir skiptin til Sádí þar sem hann hefur verið ötull talsmaður hinsegin samfélagsins.

Samkynhneigð er bönnuð í Sádi-Arabíu.

Henderson var gjarnan með regnboga-fyrirliðaband hjá Liverpool en glöggir tóku eftir því í kynningarmyndbandi Al Ettifaq í gær að þar var búið að gera það svarthvítt.

Hefur þetta valdið mikilli reiði, en myndbandið má sjá hér að neðan.

A leader 💪🏻 A warrior ⚔️

We’re simply thrilled to have him ❤️💚

Henderson is ETTIFAQI 🟢✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn

— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023