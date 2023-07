Allt klappað og klárt – Mane verður liðsfélagi Cristiano Ronaldo

Sadio Mane er að ganga í raðir Al Nassr í Sádi-Arabíu.

Senegalinn er á mála hjá Bayern Munchen og hefur aðeins verið þar í ár. Hann er hins vegar ekki í náðinni og vildi félagið losna við hann.

Talið er að Al Nassr borgi 37 milljónir evra fyrir Mane.

Mane er þar með enn ein stjarnan sem heldur til Sádi-Arabíu. Hittir hann mjög öfluga leikmenn hjá Al Nassr á borð við sjálfan Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic og Alex Telles.

Skiptin ættu að ganga formlega í gegn á allra næstunni.

Mane var auðvitað áður á mála hjá Liverpool, þar sem hann vann allt sem í boði var.

