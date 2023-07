Spilaði með myndavél og hljóðnema og útkoman er afar áhugaverð

Youri Tielemans spilaði sinn fyrsta leik fyrir Aston Villa um helgina eftir skipti sín frá Leicester í sumar.

Villa mætti þá Newcastle í æfingaleik í Bandaríkjunum.

Leiknum lauk 3-3 og spilaði Tielemans síðasta hálftímann eða svo.

Tielemans var með myndavél og hljóðnema á sér í leiknum og nú hefur verið birt myndband sem sýnir frá hans sjónarhorni í leiknum.

Afar áhugaverð nýjung sem margir kalla nú eftir að sjá meira af.

Myndbandið má sjá hér að neðan.

This is amazing insight! 🤩

Watch Youri Tielemans' @AVFCOfficial debut from his point of view…#PLSummerSeries pic.twitter.com/rXzFv7kXjm

— Premier League (@premierleague) July 26, 2023