Bíða eftir PSG sem vill hærri upphæð

Marco Verratti, miðjumaður Paris Saint-Germain, hefur þegar samþykkt þriggja ára samning við Al Hilal í Sádi-Arabíu. Franska félagið vill hins vegar að Al Hilal hækki boð sitt.

Hinn þrítugi Verratti ætlar sér að feta í fótspor fjölda stjarna í sumar og halda til Sádí. Hjá Al Hilal myndi hann leika með Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic og Kalidou Koulibaly.

Al Hilal bauð PSG 30 milljónir evra fyrir leikmanninn en franska félagið mun að öllum líkindum heimta hærri upphæð.

Talið er að Al Hilal sé til í að bjóða hærra og að Verratti endi hjá félaginu.

Það er því aðeins undir PSG komið hvort Verratti fari eða ekki.

