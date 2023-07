Verratti að gera þriggja ára samning í Sádí Arabíu

Miðjumaðurinn Marco Verratti er nú að kveðja franska boltann og tekur sama skref og aðrar stjörnur.

Verratti er að skrifa undir hjá Al Hilal í Sádí Arabíu og mun gera þriggja ára samning þar í landi.

Fabrizio Romano greinir frá þessu og notar fræga frasann sinn ‘Here we Go’ sem bendir til þess að skiptin séu að ganga í gegn.

Verratti er á besta aldri og er aðeins þrítugur en hann hefur leikið með Paris Saint-Germain undanfarin 11 ár.

Hann að baki 55 landsleiki fyrir Ítalíu og hefur lengi þótt vera einn öflugasti miðjumaður Evrópu.

EXCLUSIVE: Marco Verratti to Al Hilal, deal at advanced stages! Saudi club now closing in on agreement with PSG for the Italian midfielder 🚨🔵🇸🇦 #AlHilal

Three year contract offered to Verratti, documents to be prepared/checked soon.

Here we go soon — if all goes to plan. pic.twitter.com/ninO5Loyo1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023