United leggur fram munnlegt tilboð í Hojlund sem líklega verður hafnað

Manchester United hefur lagt fram munnlegt tilboð til Atalanta í Rasmus Hojlund.

Hinn tvítugi Hojlund hefur verið sterklega orðaður við United í sumar eftir að hafa heillað mikið með Atalanta síðasta vetur.

Fyrsta tilboð United hljóðar upp á 50 milljónir evra með 10 milljónum punda sem geta bæst við síðar meir.

Atalanta vill hins vegar 70 milljónir evra fyrir leikmanninn og þessu verður því líklega hafnað.

Paris Saint-Germain fylgist einnig með gangi mála hjá leikmanninum.

United bráðvantar framherja fyrir komandi leiktíð.

Understand Manchester United sent 1st verbal proposal to Atalanta for Rasmus Højlund for €60m package 🚨🔴

Bid structure is €50m fixed fee plus €10m add-ons.

Atalanta always wanted at least €70m fee.

🇫🇷 PSG keep insisting with Højlund’s camp — Man Utd already agreed terms. pic.twitter.com/P2PCYqSuYA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023