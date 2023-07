Fulham að landa öflugum varnarmanni á þrjá milljarða

Fulham er nálægt því að krækja í Calvin Bassey frá Ajax.

Um er að ræða öflugan 23 ára gamlan miðvörð sem einnig getur leyst stöðu vinstri bakvarðar.

Bassey er nígerskur landsliðsmaður sem kom upp í gegnum unglingastarf Leicester áður en hann fór til Rangers og spilaði þar 2020 til 2022.

Hann fór hins vegar í Ajax í fyrra.

Nú er Fulham að kaupa hann á 21 milljón evra.

Fulham kom öllum á óvart á síðustu leiktíð og höfnuðu um miðja deild.

Fulham are closing in on Calvin Bassey deal — medical has been booked, deal in place for €21m. He’s always been the fav option over Salisu as new left footed CB 🚨⚪️⚫️ #FulhamFC

Final details being sorted and then… here we go confirmed. pic.twitter.com/zH0zWY4oDc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023