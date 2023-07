Jimenez búinn í læknisskoðun

Raul Jimenez hefur klárað læknisskoðun hjá Fulham og er við það að ganga formlega í raðir félagsins.

Hinn 32 ára gamli Jimenez kemur frá Wolves þar sem hann hefur verið síðan 2018. Hann var afar öflugur framan af en hefur í raun aldrei verið samur eftir höfuðmeiðsli sem hann varð fyrir undir lok árs 2020.

Jimenez á ár eftir af samningi sínum við Úlfana og kaupir Fulham hann á 5,5 milljónir punda.

Fulham kom mörgum á óvart á síðustu leiktíð og hafnaði um miðja deild.

Raúl Jiménez has completed medical as new Fulham player. £5.5m deal agreed as revealed on Saturday, to be signed soon. ⚪️⚫️✔️ #FulhamFC pic.twitter.com/q0aNUdzNPn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2023