Chelsea hafnaði fyrsta tilboðinu – Vilja 1,7 milljarða í viðbót

Chelsea hefur hafnað fyrsta tilboði West Ham í miðjumanninn Conor Gallagher.

Gallagher, sem er 23 ára gamall, er uppalinn hjá Chelsea en hefur einnig leikið með Crystal Palace, WBA og Swansea á láni.

Nú er miðjumaðurinn hins vegar líklega endanlega á förum.

West Ham er líklegasti áfangastaðurinn og sem fyrr segir bauð félagið 40 milljónir punda í hann. Því var hins vegar hafnað.

Chelsea er þó opið fyrir því að selja Gallagher en vill 50 milljónir punda fyrir hann.

