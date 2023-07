Varnarmaður Tottenham á leið til Rússlands

Það er útlit fyrir að Davinson Sanchez, varnarmaður Tottenham, sé á leið í rússneska boltann.

Þessi 27 ára gamli leikmaður var í aukahlutverki á síðustu leiktíð og er líklega á förum.

Spartak Moskva í Rússlandi hefur lagt fram 12 milljóna evra tilboð og er líklegt að það fari svo að kólumbíski leikmaðurinn fari þangað.

Sanchez hefur verið á mála hjá Tottenham síðan 2017.

