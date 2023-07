Lét stór orð falla eftir tapið í æfingaleiknum: Tekst það ótrúlega? – ,,Sjáumst vonandi aftur eftir fimm ár“

Annar af eigendum Wrexham, Rob McElhenney, er vongóður um að félagið verði í efstu deild Englands eftir aðeins fimm ár.

Wrexham leikur í fjórðu efstu deild Englands en liðið tryggði sér sæti í þeirri deild á síðasta tímabili.

McElhenney er annar af eigendum Wrexham en hinn er Ryan Reynolds og hafa þeir báðir gert það gott sem leikarar í Hollywood.

Wrexham mætti Chelsea í æfingaleik í Bandaríkjunum í vikunni og tapaði nokkuð sannfærandi, 5-0.

McElhenney er þó viss um að það sé möguleiki á að þessi lið muni mætast aftur eftir fimm ár – og þá að Wrexham verði í efstu deild.

Thank you @ChelseaFC !!!! Hopefully we’ll see you again in 5 years or so 🙂

— Rob McElhenney (@RMcElhenney) July 20, 2023