Sadio Mane loks klár á að fara í viðræður Al Nassr

Sadio Mane er klár í að fara í viðræður Al Nassr í Sádí Arabíu þar sem hann yrði samherji Cristiano Ronaldo.

Bayern hefur frá því í vor verið að ýta í Mane og biðja hann um að fara frá félaginu.

Mane kom til Bayern fyrir ári síðan frá Liverpool en fann ekkit taktinn og var ekki vinsæll á meðal liðsfélaga.

Sadio er núna klár í að fara í viðræður við Al Nassr þar sem hann getur fengið verulega launahækkun.

Mane átti frábær ár á Englandi áður en hann hélt til Þýskalands í þetta eina ár en er nú á förum.

Sadio Mané has accepted to negotiate terms of his move to Saudi league — Al Nassr, working to get it done 🟡🔵🇸🇦

Mané wanted to stay but Bayern are pushing to find a solution & part ways.

Sadio now seriously considering Saudi, he will negotiate contract terms with Al Nassr. pic.twitter.com/eCrgZ2OSIv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023