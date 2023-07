Dimitri Payet brast í grát – Kveður Marseille og er nú án félags

Dimitri Payet hefur spilað sinn siðasta leik fyrir Marseille en hann og félagið komust að samkomulagi um að rifta samningi hans.

Payet ræddi við fréttamenn í dag og brast í grát þegar hann fór yfir stöðuna.

Payet hefur verið í sex ár hjá Marseille en hann kom til félagsins eftir góða tíma hjá West Ham.

Payet er 36 ára gamall en hann hefur heillað í gegnum tíðina með snilli innan vallar.

Óvíst er hvaða skref Payet tekur núna en strax er byrjaði að nefna hann við lið í Sádí Arabíu

Dimitri Payet, in tears after announcing that he’s set to leave OM.

