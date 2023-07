West Ham byrjar að eyða Rice peningum – Kaupa ungstirni City á væna summu

West Ham er að ganga frá kaupum á Carlos Borges, kantmanni frá Manchester City. Fabrizio Romano segir frá.

Borges er fæddur árið 2004 en West Ham greiðir 14 milljónir punda fyrir kauða.

City setur þó alla varnagla í söluna og er með klausu til að kaupa Borges til baka.

Borges er frá Portúgal en hann kom til City fyrir níu árum en yfirgefur nú félagið og heldur til West Ham.

Borges verður fyrsti leikmaðurinn sem West Ham kaupir eftir söluna á Declan Rice til Arsenal.

West Ham are closing in on deal to sign Carlos Borges from Manchester City on permament transfer. 🚨🛠️ #WHUFC

Verbal agreement in place for 2004 winger, fee around £14m.

As always, Man City will include buy back clause into the deal.

Details being finalised then here we go. pic.twitter.com/kmX1OzVG7A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023