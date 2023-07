Tíðindi úr Liverpool – Búið að taka tilboðinu frá Sádí í Jordan Henderson

Liverpool er búið að samþykja tilboð Al Ettifaq í Sádí Arabíu í fyrirliða félagsins, Jordan Henderson.

Mun enski landsliðsmaðurinn nú gangi í raðir félagsins þar sem Steven Gerrard er stjóri félagsins.

Henderson mun þéna 700 þúsund pund á viku hjá Al Ettifaq en hann þénaði 170 þúsund pund á viku hjá Liverpool.

Henderson mun gangast undir læknisskoðun og skrifa undir á næstu dögum.

Liverpool er líklega að selja Fabinho einnig til Sádí Arabíu en þá vila Sádarnir ólmir fá Luis Diaz frá Liverpool.

