Sádarnir sem eiga Newcastle reyna að kaupa Saint-Maximin frá félaginu

Al Ahli í Sádí Arabíu sem er í 75 prósent eigu FFP sjóðsins í Sádí Arabíu er að reyna að kaupa Allan Saint-Maximin frá Newcastle.

Viðskiptin gætu vakið athygli þar sem FFP sjóðurinn er einnig eigandi Newcastle.

Al Ahli hefur boðið 25 milljónir evra í Saint-Maximin en Newcastle vill hærri upphæð fyrir kantmanninn litríka.

Sádarnir versla mikið þessa dagana og hafa tekið marga leikmenn frá Englandi og virðast hvergi nærri hættir.

Á undanförnum dögum hafa Sádarnir klófest Alex Telles frá Manchester United og Fabinho virðist á leið frá Liverpool til Sádí.

Al Ahli official bid for Allan Saint-Maximin: €25m fee to convince Newcastle, they want more but negotiation is advancing to crucial stages. 🟢🇸🇦

Newcastle are confident to complete Harvey Barnes deal once they'll sell Saint-Maximin. pic.twitter.com/QzZOY4N6tr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023