Onana lenti á Englandi í nótt en flaug ekki til Manchester – Vesen á flugvélinni

Andre Onana sem er að ganga í raðir Manchester United lagði seinna af stað til Englands en gert var ráð fyrir, vandræði var með einkaflugvélina.

Onana flaug frá Tórínó seint í gærkvöldi en vélin lenti í Birmingham en ekki í Manchester.

Onana fer í læknisskoðun á morgun og búist er við að hann skrifi undir samning á næstu 48 klukkustundum.

Manchester United heldur til Bandaríkjanna í æfingaferð á morgun en Onana kemst ekki með í það ferðalag.

Hann ætti þó að geta hitt hópinn snemma í ferðinni en ljóst er að mikil breyting verður á leikstíl United með komu Onana.

Onana er til í að taka áhættur með boltann og er ískaldur í löppunum eitthvað sem David de Gea var ekki.

