Chelsea ákvað að leyfa Aubameyang að fara frítt

Chelsea hefur ákveðið að leyfa Pierre Aubameyang að fara frítt frá félaginu og mun hann skrifa undir þriggja ára samning við Marseille.

Framherjinn frá Gabon mun ferðast til Frakklands í kvöld og ganga frá sínum málum.

Aubameyang kom til félagsins þegar Thomas Tuchel var stjóri félagsins en Graham Potter vildi svo ekkert nota hann.

Framherjinn hefur náð samkomulagi við Marseille um þriggja ára samning og allt stefnir í að hann fari.

Chelsea er að hreinsa út hjá sér og er brotthvarf Aubameyang hluti af því.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵

Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.

Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.

Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023