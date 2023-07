Sádarnir herja áfram á Liverpool og vilja nú kaupa Luis Diaz

Al Hilal í Sádí Arabíu vill ganga frá kaupum á Luis Diaz kantmanni Liverpool en það verður að teljast ansi ólíklegt að það gangi eftir.

Sádarnir láta nú til skara skríða og vilja kaupa eins marga leikmenn og hægt er.

Liverpool er að selja Fabinho til Al Ittihad þar í landi og þá gæti Jordan Henderson fyrirliði Liverpool farið til Sádí.

Jorge Jesus er sagður leggja áherslu á það að Al Hilal fái kantmanninn frá Kólumbíu sem var mikið meiddur á síðsutu leiktíð.

Duncan Castles blaðamaður á Englandi segir hins vegar að Liverpool sé ekki tilbúið að selja Diaz eins og staðan er í dag.

Understand that Jorge Jesus wants to add Luis Diaz to his rebuild of the Al Hilal squad.

In contrast to Fabinho’s proposed transfer to Al Ittihad, Liverpool currently opposed to the sale. https://t.co/CgdYNMOYtD pic.twitter.com/k2p9cz6oPi

— Duncan Castles (@DuncanCastles) July 18, 2023