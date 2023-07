City hafnar fyrsta tilboði frá Sádí Arabíu

Riyad Mahrez endar líklega hjá Al Ahli í Sádí Arabíu en Manchester City er búið að hafna fyrsta tilboði liðsins.

Al Ahli bauð 23 milljónir punda með öllu en City fer fram á 30 milljónir punda í öruggar greiðslur.

Þessi 32 ára kantmaður frá Alsír hefur átt frábæran feril á Englandi og orðið meðal annars enskur meistari með Leicester og City.

Athletic segir að Mahrez fari í læknisskoðun í þessari viku og er City byrjað að leita að eftirmanni hans.

Mahrez er nýjasta stjarnan sem heldur til Sádí þar sem launin eru miklu betri en leikmenn fá í Evrópu.

Understand Al Ahli submitted first bid for Riyad Mahrez on Monday night. £18m plus £5m add ons proposal has been rejected by Manchester City. 🚨🔵🇸🇦

City asked for £30m as correct fee to seal the deal.

Al Ahli, increasingly confident to get it done soon. pic.twitter.com/MUYsYuOVEl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023