Arsenal frumsýnir nýjan varabúning – „Mögulega það ljótasta sem augun mín hafa séð“

Arsenal hefur frumsýnt nýjan varabúning félagsins en eins og með flesta búninga þá fær þessi misjöfn viðbrögð.

Varabúningur Arsenal á síðustu leiktíð fékk mikið lof en hann var svartur með röndum úr gulli.

Nýi búningurinn er hins vegar ekki að falla jafn vel í kramið en hann er gulur með svörtum röndum.

„Mögulega það ljótasta sem augun mín hafa séð,“ segir einn stuðningsmaður Arsenal við færslu félagsins.

Fleiri taka í sama streng.

Ready to broadcast Islington’s finest to the world 📻

Introducing the new Arsenal x @adidasFootball 23/24 Men’s Team away kit 👇

— Arsenal (@Arsenal) July 18, 2023