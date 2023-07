Þeir sem vilja kaupa United fá ekki að heyra neitt og enginn veit hvar málið stendur

Glazer fjölskyldan hefur ekki átt nein samskipti við mögulega kaupendur af Manchester United í fleiri vikur. Enginn veit hvað er að gerast í ferlinu.

Glazer fjölskyldan eru sex systkini sem eignuðust félagið þegar faðir þeirra, Malcom Glazer lést.

Fjölskyldan vill fá sex milljarða punda en Sheik Jassim og Sir Jim Ratcliffe hafa reynt að kaupa félagið.

Félagið var sett á sölu í nóvember en frá því í maí þegar Sheik Jassim hækkaði tilboð sitt, síðan þá hefur ekkert heyrst.

Jassim eða Ratcliffe vita ekkert hvar málið stendur og óvissan um málið virðist gríðarleg.

