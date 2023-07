Mitrovic líklega næstur til Sádi-Arabíu

Al Hilal og Aleksandar Mitrović hafa náð samkomulagi um persónuleg kjör leikmannsins. Nú þarf sádi-arabíska félagið að semja við Fulham.

Fulham hafnaði á dögunum 30 milljóna evra tilboði Al Hilal í framherjann.

Mitrovic er hins vegar opinn fyrir því að slást í hóp með stjörnunum sem þegar hafa farið til Sádí í sumar. Hjá Al Hilal eru menn á borð við Kalidou Koulibaly, Ruben Neves og Sergej Milinkovic-Savic.

Al Hilal þarf hins vegar að leggja betra tilboð á borð Fulham ef skiptin eiga að ganga í gegn.

Hinn 28 ára gamli Mitrovic skoraði 14 mörk í 24 leikjum í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð.

