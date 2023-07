Kyle Walker búinn að semja við Bayern

Kyle Walker varnarmaður Manchester City er búinn að semja við FC Bayern um kaup og kjör. Er um að ræða tveggja ára samninga með möguleika á auka ári.

Walker á ár eftir af samningi sínum við Manchester City en nú þurfa félögin að ná saman.

Walker er 33 ára gamall en hann hefur verið hjá City í sex ár og verið algjör lykilmaður í liði Pep Guardiola.

Varnarmaðurinn hefur íhugað mál sitt í sumar en City vill halda í hann en gæti þó freistast til að selja hann til Bayern.

Thomas Tuchel vill fá Walker til félagsins en Bayern virðist ætla að versla á Englandi í sumar því félagið er einnig á eftir Harry Kane.

❗️Excl. News #Walker: Bayern have reached a total verbal agreement NOW! Walker, ready to sign for FC Bayern as he said YES today!

Now, Bayern has to find an agreement with ManCity. #MCFC

➡️ Contract until 2025 + 1 as revealed. @NathGissing | @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ebdRPImqX7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 14, 2023