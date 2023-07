Forráðamenn Bayern mættu til London í dag og funduðu með hinum klettharða Levy

Forráðamenn FC Bayern voru mættir til London í dag og funduðu þar með Daniel Levy, stjórnarformanni Tottenham. Þeir vilja kaupa Harry Kane.

Tottenham hefur hafnað tveimur tilboðum í fyrirliða sinn sem á bara ár eftir af samningi.

Tottenham er ekki tilbúið að selja Kane nema fyrir 100 milljónir punda en þann verðmiða hefur Bayern ekki nálgast.

Bild í Þýskalandi segir frá fundinum en viðræður um Kane halda áfram sem er 29 ára gamall.

Ensk lið hafa áhuga á Kane en það er ekki í boði að mati Levy að selja Kane innan Englands.

