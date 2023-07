Allt orðið klappað og klárt – Onana er að fara til United og þetta er kaupverðið

Fabrizio Romano segir að Manchester United sé nánast búið að ganga frá samkomulagi við Inter um kaupverðið á Andre Onana.

United mun borga rúmar 42 milljónir punda fyrir markvörðinn auk bónusa.

Félögin ræða nú sín á milli hvernig bónusgreiðslurnar verða og svo verður skrifað undir samning.

Romano segir að samkomulag sé nánast í höfn og allt verði klárað á allra næstu klukkustundum.

Onana er 27 ára markvörður frá Kamerún sem er ætlað að fylla skarð David de Gea en United ákvað að láta hann fara frítt frá félaginu.

BREAKING: Manchester United are now closing in on André Onana deal as final verbal proposal has been made during talks today. 🚨🔴 #MUFC

Understand it’s €50m fee plus €5m add ons.

Structure of add ons being discussed then… done deal.

It’s imminent, as expected. 🇨🇲 pic.twitter.com/o4aRP8YCWr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023