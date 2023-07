Ronaldo ánægður með að vera mættur aftur en Al-Nassr er í skítamálum

Cristiano Ronaldo er mættur til æfinga hjá Al-Nassr í Sádí Arabíu og er ánægður með það en staða félagsins er hins vegar ekki góð.

Al-Nassr hefur verið dæmt í félagaskiptabann af FIFA vegna þess að félagið hefur ekki gert upp skuldir sínar.

Al-Nassr hefur ekki gert upp við Leicester City eftir að félagið keypti Ahmed Musa frá félaginu.

Snýst þetta um bónusgreiðslur sem Al-Nassr átti að borga vegna kaupanna en gerði ekki. Upphæðin er þó lítil í samanburði við peningana í Sádí Arabíu, félagið skuldar Leicester 390 þúsund pund eða tæpar 70 milljónir króna.

Í samanburði fær Ronaldo 175 milljónir punda í árslaun hjá Al-Nassr en hann gekk í raðir félagsins í janúar og síðan hafa stjörnurnar sótt í peningana í Sádí.

