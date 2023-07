Tveir heimsfrægir menn gómaðir fullir að spjalla við fyrirsætu á Skype og öllu var lekið

Arturo Vidal er einn skrautlegasti maður fótboltans. The Upshot tók saman magnaðar sögur af kappanum.

Hinn 36 ára gamli Vidal er í dag á mála hjá Flamengo í Brasilíu en hann á að baki feril með Barcelona, Bayern Munchen, Juventus og Inter.

Vidal var aðeins um tvítugt þegar hann var hluti af hópi leikmanna U20 ára landsliðs Síle sem brutu bílrúður dómara eftir tap í undanúrslitum HM. Var hann handtekinn eftir athæfið.

Þetta var ekki í eina skiptið sem Vidal kom sér í vandræði með landsliðinu því eftir að hann var valinn í A-landsliðið nokkrum árum síðar varð hann blindfullur í verkefninu og fékk langt bann frá landsliðsþjálfaranum.

Enn ein sagan af Vidal í landsliðinu er þegar Síle var að undirbúa sig fyrir mikilvægan leik gegn Paragvæ 2013. Skömmu fyrir leikinn lak út myndband af Vidal og Gary Medel, öðrum leikmanni liðsins, drukknum að ræða við fyrirsætu á Skype. Kom þetta sér ansi illa og leit myndbandið ekki vel út fyrir leikmennina.

Sama ár sektaði Juventus leikmanninn fyrir að slást við dyravörð á skemmtistað klukkan 5:30 að morgni.

Í Suður-Ameríkukeppninni 2015 varð Síle meistari. Vidal tókst þó að stela athyglinni með öðrum hætti. Á miðju móti keyrði hann fullur heim eftir ferð í spilavíti. Hann var dreginn út úr bílnum sínum eftir að kviknað hafði í honum.

Á sama móti sex árum síðar átti Vidal þátt í því að panta vændiskonur á hótel Síle.

Fleiri sögur af Vidal eru hér að neðan.

The year is 2007.

A teenage Arturo Vidal is pepper sprayed and dragged to jail after attacking a referee.

And that's just the start of an utterly mental career.

From fireball Ferraris to fights at Oktoberfest, meet Chile's mohiccaned madman… pic.twitter.com/uO5Me8R76x

— The Upshot (@UpshotTowers) July 7, 2023