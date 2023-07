Samningar við Inter loks að nást

Manchester United nálgast kaup á Andre Onana, markverði Inter.

Enska stórliðið hefur verið á eftir Onana undanfarnar vikur og virðist nú ætla að hafa erindi sem erfiði.

Leikmaðurinn vill ólmur fara til United og hefur samið um eigin kjör.

Inter hefur hins vegar hafnað tveimur tilboðum United. Það seinna hljóðaði upp á 50 milljónir evra en það dugði ekki til.

Talið er að tilboð upp á 55 milljónir evra verði nóg til að sannfæra Inter.

Mikil bjartsýni er á að samningar séu að nást.

United bindur vonir við að fá Onana með sér í æfingaferð sína til Bandaríkjanna.

Manchester United are now really close to signing André Onana! Positive round of talks, final bid to arrive soon then done deal. 🚨🚨🔴 #MUFC

Told deal will be SEALED by the end of next week.

Personal terms agreed.

✈️ Man United want Onana to travel for USA pre season tour. pic.twitter.com/f4lRQ0L1Ir

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2023