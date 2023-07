Karólína Lea lánuð til Bayer Leverkusen

Karólína Lea Vilhjálmsdóttir er komin til Bayer Leverkusen á láni út leiktíðina.

Landsliðskonan er á mála hjá Þýskalandsmeisturum Bayern Munchen og er lánuð þaðan út komandi leiktíð.

Það má gera ráð fyrir að hin 21 árs gamla Karólína fái stærra hlutverk hjá Leverkusen en hjá Bayern, þar sem hún var oft í aukahlutverki.

Karólína á 27 A-landsleiki að baki fyrir Íslands hönd. Í þeim hefur hún skorað átta mörk.

🇮🇸 Velkominn, Karólína Lea Vihljálmsdóttir! 🙌

The Icelandic international player has joined on loan from @FCBFrauen! ⚫️🔴#B04Frauen pic.twitter.com/vqDrasVOhU

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 7, 2023