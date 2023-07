Goðsagnir United og Liverpool í stríði – „Ég vissi að þú yrðir hrifinn af þessari þróun“

Þarna er Carragher að vísa til þess að Ferdinand hafi ekki verið með að fjalla um opnunarleik HM í Katar þar sem Gary Lineker gagnrýndi yfirvöld þar í landi harkalega.

Never criticised Silva, Benzema, Neves or SG, I don’t like Saudi trying to buy football like they have Golf.

I knew you’d be all over it @rioferdy5 🤑🤑🤑

like you were in Qatar!

Thats why you refused to do the opening game for @BBCMOTD didn’t want to criticise your paymaster! https://t.co/ibJeNJ5WaU

— Jamie Carragher (@Carra23) July 6, 2023