Ekki öll von úti um skipti til Sádi-Arabíu eftir allt saman

Það er enn ekki útilokað að Hakim Ziyech fari til Sádi-Arabíu áður en félagaskiptaglugginn lokar í sumar.

Ziyech er úti í kuldanum hjá Chelsea og leitar að leið út.

Hann var næstum genginn til liðs við Cristiano Ronaldo og félaga í Al-Nassr á dögunum en féll á læknisskoðun.

Það komu í ljós hnémeiðsli sem einnig komu í ljós þegar Ziyech var á leið til Paris Saint-Germain á láni frá Chelsea í janúar.

Matt Law, blaðamaður Telegraph, segir hins vegar ekki útséð með það hvort Ziyech endi í Sádi-Arabíu eða ekki. Það er því enn von fyrir leikmanninn um að komast þangað.

— Matt Law (@Matt_Law_DT) July 6, 2023