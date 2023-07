Arsenal búið að bóka læknisskoðun fyrir Timber á morgun

Jurrien Timber er að mæta til London og fer í læknisskoðun hjá Arsenal á morgun eftir að félagið samdi um kaupverðið við Ajax.

Timber mun skrifa undir fimm ára samning við Arsenal og er ætlað að styrkja og auka breiddina í varnarlínu liðsins.

Timber ferðast til London í dag en Arsenal borgar í kringum 40 milljónir punda fyrir varnarmanninn.

Varnarmaðurinn hefur átt góð ár hjá Ajax en er sagður hafa staðnað í framþróun sinni á síðustu leiktíð og fær nú nýja áskorun.

Timber var á óskalista Manchester United síðasta sumar en Ajax neitaði að selja hann þá.

Understand Arsenal booked medical for Jurrien Timber on Friday. He will sign the contract until 2028 right after. 🔴⚪️✔️

Told Timber will travel to London later today then will undergo medical tests on Friday morning. pic.twitter.com/aEDBZj0PtI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2023