Tyrkirnir vilja kaupa tvo sem Ten Hag er alveg til í að losna við

Galatasaray í Tyrklandi er að undirbúa viðræður við Manchester United og vill félagið kaupa tvo leikmenn frá félaginu nú í sumar.

Segir að félagið vilji fá bakvörðinn Alex Telles og sóknarmanninn Atnhony Elanga.

Elanga var í herbúðum United á síðustu leiktíð en þegar líða tók á tímabilið vildi Erik ten Hag ekkert nota sænska leikmanninn.

Telles var á láni hjá Sevilla á síðustu leiktíð og má fara frá félaginu í sumar. Líklegt er talið að hann fari sama hvort Galatasaray láti til skara skríða ekki.

Fleiri félög hafa áhuga á Elanga sem hefur meðal annars verið orðaður við lið á Englandi í sumar.

