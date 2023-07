Bíður eftir grænu ljósi svo hann geti farið frá Arsenal

Granit Xhaka leikmaður Arsenal bíður eftir því að fá grænt ljós frá Arsenal til þess að fara frá félaginu og semja við Bayer Leverkusen.

Arsenal bíður eftir því að fá Declan Rice til að geta gefið grænt ljós á að Xhaka fari.

Xhaka átti mjög gott tímabil á síðustu leiktíð en Arsenal vildi þó losna við hann ef það tækist að finna betri leikmann.

Xhaka fer aftur til Þýskalands þar sem hann var áður og fær langan og góðan samning hjá Leverkusen.

Arsenal á von á því að Rice verði leikmaður félagsins í þessari viku og þá getur Xhaka tekið flugið til Þýskalands og klárað sín mál.

Granit Xhaka, waiting for Arsenal’s final green light to make his move to Bayer Leverkusen. 🔴⏳ #AFC

Deal in place since May as Xhaka only wants Bayer and Xabi Alonso’s waiting for him.

Arsenal will approve Xhaka’s exit once Declan Rice deal is signed and sealed. pic.twitter.com/aLVZClRsy1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023