Gefur sterklega í skyn á samfélagsmiðlum að hann sé að yfirgefa Liverpool

Það virðist æ líklegra að Thiago Alcantara sé á förum frá Liverpool. Nýjasta athæfi hans á samfélagsmiðlum ýtir undir það.

Thiago gekk í raðir Liverpool frá Bayern Munchen árið 2020. Síðan hefur hann mikið verið meiddur en sýnt góða frammistöðu inn á milli.

Spánverjinn, sem er alinn upp hjá Barcelona, verður samningslaus næsta sumar og dagar hans á Anfield gætu verið taldir.

Nú hefur miðjumaðurinn fjarlægt nafn Liverpool af Instagram síðu sinni. Þykir það gefa sterklega til kynna að hann sé á förum.

Liverpool stendur í ströngu að endurnýja miðsvæði sitt í sumarglugganum. Þeir Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai eru báðir gengnir í raðir félagsins og eru miklar vonir bundnar við þá.

Thiago has removed LFC from his Instagram bio. pic.twitter.com/k5fufT5I4a

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 3, 2023