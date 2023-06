Skandall fyrir augum heimsins – Stórstjarnan greip um lim sinn og sendi fólkinu löngutöng

Mario Balotelli er magnaður karakter. Eftir flottan feril framan af hjá félögum á borð við Manchester City, Liverpool, AC Milan og Inter hefur leiðin legið aðeins niður á við og er kappinn í dag á mála hjá Sion í Sviss.

The Upshot tók saman fyrsta tímabil Balotelli í Sviss með sögum utan vallar.

Balotelli gekk í raðir Sviss síðasta sumar og var ekki lengi að láta til sín taka.

Í október hafði Balotelli skorað fjögur mörk í jafnmörgum leikjum en þá tók við markalaust jafntefli við Basel. Þá var Balotelli illa upplagður, greip hann til að mynda um lim sinn og sendi stuðningsmönnum fingurinn. Hann fékk bann frá svissneska knattspyrnusambandinu en kallaði það þá spillt og líkti því við mafíuna.

Í vetrarfríinu fór lið Sion til Marbella að æfa. Balotelli var hins vegar mættur í öðrum tilgangi. Hann fær alla með sér á barinn og þaðan upp á hótel. Hann fékk fullt af stelpum þangað. Þegar upp komst um athæfi Balotelli voru forráðamenn félagsins auðvitað brjálaðir og létu Balotelli heyra það.

