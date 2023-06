Sádar halda áfram að láta til sín taka og tvær stjörnur til viðbótar eru á blaði – Verið að undirbúa læknisskoðun fyrir leikmann Liverpool

Sádi-Arabar halda áfram að láta til sín taka á félagaskiptamarkaðnum en deildin þar í landi er stórhuga fyrir komandi tímabil.

Nokkrar stjörnur úr Evrópuboltanum eru þegar mættar í deildina og þá eru fleiri leikmenn á leiðinni.

Nú gæti Roberto Firmino orðið næsti leikmaður til að fara til Sádi-Arabíu.

Brasilíumaðurinn hefur verið hjá Liverpool undanfarin sjö ár en fer í sumar. Hann verður endanlega samningslaus um mánaðarmótin og getur því farið frítt.

Al Ahli á í viðræðum við leikmanninn og eru meira að segja að undirbúa læknisskoðun ef ske kynni að samningar náist við leikmanninn.

Al Ahli are preparing medicals in case they get the green light later this week. pic.twitter.com/k8MH6PCGvJ

Understand Al Ahli are in talks to sign Roberto Firmino. Negotiations ongoing, waiting for player’s final decision. 🟢🇸🇦 #Saudi

Þá er Al-Nassr, með Cristiano Ronaldo innanborðs, á eftir Marcelo Brozovic hjá Inter.

Króatinn á enn þrjú ár eftir af samningi sínum við Inter og staðan því aðeins flóknari en hjá Firmino.

Það er hins vegar talið líklegt að Inter sé að samþykkja um 20 milljóna punda tilboð og ákvörðunin um að fara til Sádi-Arabíu eða ekki er því leikmannsins.

Crucial hours ahead for Marcelo Brozovic's future. The delegation from Al Nassr, in Milano to seal the deal on €23/24m fee with Inter and then get the final green light from the player. 🇸🇦🇭🇷 #transfers

Deal depends on Brozovic now. Inter want Frattesi to replace him. pic.twitter.com/jfs88Hbd2w

