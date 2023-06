Hafnaði einum stærsta samningi fótboltasögunnar frá Sádi-Arabíu

Luka Modric ætlar að hefja enn eitt tímabilið með Real Madrid í lok sumars.

Það var greint frá þessu í morgun, en Modric skrifar undir nýjan eins árs samning við spænska risann.

Modric hefur verið á mála hjá Rela Madrid síðan 2012 og verið algjör lykilmaður á miðjunni.

Króatinn er orðinn 37 ára gamall en ætlar að halda áfram að spila á hæsta stigi fótboltans.

Modric hefði hins vegar getað farið til Sádi-Arabíu og þénað mun meiri pening.

Samkvæmt Fabrizio Romano hafnaði Modric einum stærsta samning í fótboltasögunni frá Sádi-Arabíu til að vera áfram hjá Real Madrid.

Understand Luka Modrić received one of biggest salary proposals ever in football from Saudi. 🇸🇦

He decided to turn down the bid with the utmost respect. ⛔️

There’s only one reason: he wants play, fight and win again at the club of his life Real Madrid. ⚪️✨

Modrić, 2024. 🔒 pic.twitter.com/Gm42BtqBNl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023