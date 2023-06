Fékk refsingu sem hefur vakið heimsathygli – Sjáðu hvað vinir hans létu hann gera

Twitter-notandi nokkur birti skemmtilega færslu á dögunum sem hefur farið eins og eldur í sinu.

Þar sýnir hann frá félaga sínum taka út refsingu fyrir að vera neðstur í Fantasy deild þeirra félaga.

Um er að ræða leik þar sem notendur velja lið af leikmönnum og fá stig út frá frammistöðum þeirra.

Algengt er að vinahópar stofni deild saman og í þessu tilfelli þurfti sá sem varð neðstur að taka út drepfyndna refsingu.

Félagar hans létu hann fara út að borða með pappaspjaldi með mynd af Taylor Swift.

Útkoman varð frábær, eins og má sjá á myndinni.

A boy in our team was in a fantasy football league with his mates, the lad who finished bottom for the year had to do a public forfeit.

They made him sit a table at a restaurant with a cut out as a date 😂 pic.twitter.com/pT6fGtmDDJ

— gregorsleith (@gregorsleith) June 24, 2023