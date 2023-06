Arsenal og City ætla bæði að bjóða í Rice í vikunni

Það er útlit fyrir að bæði Arsenal og Manchester City bjóði í Declan Rice, miðjumann Aston Villa í þessari viku.

West Ham hefur hafnað tveimur tilboðum Arsenal í Rice. Það seinna hljóðaði upp á 75 milljónir punda með möguleika á 15 milljónum punda til viðbótar.

Því var hafnað en Arsenal hefur látið West Ham vita að félagið hyggist bjóða einu sinni til viðbótar í Rice.

Manchester City ætlar að lauma sér í baráttuna við Arsenal um þjónustu enska landsliðsmannsins, sem á tvö ár eftir af samningi sínum við West Ham.

Englandsmeistararnir eiga eftir að bjóða formlega í Rice en munu að öllum líkindum gera það í þessari viku.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2023