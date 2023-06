Lokatilboð Manchester United í Mount – Bjartsýni á að það verði samþykkt

Manchester United er að undirbúa 55 milljóna punda tilboð í Mason Mount, leikmann Chelsea.

Þetta verður þriðja tilboð United í enska miðjumanninn og ekki er ólíklegt að þetta verði jafnframt það síðasta.

Mount á aðeins ár eftir af samningi sínum við Chelsea og ætlar ekki að skrifa undir nýjan. Félagið vill því selja hann í sumar.

Sjálfur er Mount löngu búinn að semja um sín kjör við Rauðu djöflanna og vill fara þangað.

Það er sögð bjartsýni hjá Mount og United að tilboðið verði samþykkt.

Mount er enskur landsliðsmaður sem er uppalinn hjá Chelsea en ætlar sér nú að söðla um.

There’s growing confidence around both Man United and Mason Mount side to get the deal done, waiting for Chelsea’s position on final bid. 🔴⏳ #MUFC

All parties being flexible and Mount not signing new deal at Chelsea, two crucial factors to get it done. https://t.co/o2GiJo4OAh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023