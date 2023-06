Leikmaður Liverpool heldur til Þýskalands

Fabio Carvalho er á leið til RB Leipzig á láni frá Liverpool.

Hinn tvítugi Carvalho gekk í raðir Liverpool frá Fulham síðasta sumar. Hann var í aukahlutverki en fékk að spreyta sig inn á milli.

Nú heldur miðjumaðurinn ungi til Leipzig til að sækja dýrmæta reynslu.

Carvalho verður á láni út komandi leiktíð en það kom ekki til greina fyrir Liverpool að selja hann.

Carvalho er með tvöfalt ríkisfang, portúgalskt og enskt. Hann lék fyrir yngri landslið Englands en skipti svo yfir í U21 árs lið Portúgal.

