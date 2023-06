Chelsea að kaupa sóknarmann á rúma fimm milljarða

Nicolas Jackson er á barmi þess að ganga í raðir Chelsea frá Villarreal.

Senegalski sóknarmaðurinn skoraði 13 mörk og lagði upp 5 í öllum keppnum með Villarreal á síðustu leiktíð.

Chelsea borgar um 35 milljónir evra fyrir Jackson til að byrja með.

Jackson hefur samið um sín kjör og fer í læknisskoðun á næstunni.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2023